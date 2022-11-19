Bakanlıktan muhalefetin asılsız iddialarına 'kitapçıkla' cevap: Amaçları bilgi kirliliği oluşturmak

Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlanmasını zaruri olarak gördüğü "Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler" adlı kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta asılsız iddialar tek tek çürütüldü.

İşte Bakanlığın muhalefetin asılsız karalamalarına karşı yayımladığı o kitapçıktaki maddeler ;

İDDİA: Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada Sürekli Düşüş Yaşanıyor

GERÇEK: Tarımsal GSYH'de Önemli Artışlar Sağlandı

İDDİA: Türkiye Tarım Ürünlerinde İthalatçı Bir Ülke Konumuna Geldi

GERÇEK: Türkiye, Tarım ve Gıda Ürünlerinde Net İhracatçıdır

İDDİA: Üreticiye Yeterli Destek Verilmiyor

GERÇEK: Tarımsal Destekleri Artırdık

İDDİA: Tarımsal Destekler Kırsala Ulaşmıyor

GERÇEK: Kırsalda, 87 Bin Proje ile 254 Bin İstihdam Sağladık

İDDİA: Gıda Denetimi Önemsenmiyor

GERÇEK: Gıdalar Tarladan Sofraya Her Aşamada Denetleniyor

İDDİA: Bitkisel Üretimimiz Azalıyor

GERÇEK: Bitkisel Üretimimiz %20 Arttı

İDDİA: Ülke Olarak Yeterli Olduğumuz Hiçbir Ürün Yok

GERÇEK: Türkiye Birçok Üründe Kendine Yeten Bir Ülkedir

İDDİA: Tarım Arazilerinin Ekilişi Azalıyor

GERÇEK: 3 Milyon Dekar Alanı Üretime Kazandırdık

İDDİA: Ülkemiz Toprakları Kullanılmıyor, Venezuela'dan Arazi Kiralanıyor

GERÇEK: Bakanlığımızca Yurt Dışında Arazi Kiralanması Söz Konusu Değildir

İDDİA: Nişasta Bazlı Şeker Nedeniyle Pancar Şekeri Üretimi AzaldI

GERÇEK: Pancar Şekeri Üretimi %17 Oranında Arttı

İDDİA: Türkiye Buğday İthal Eden Ülke Konumuna Geldİ

GERÇEK: Buğday Unu İhracatında Dünyada 1'inci Sıradayız

İDDİA: Ülkemiz Saman İthalatına Muhtaç Hale Geldi

GERÇEK: Saman Üretiminde Kendimize Yeter Durumdayız

İDDİA: Girdi Maliyetleri Desteklenmiyor

GERÇEK: Desteklemeleri Üretim Öncesine Aldık ve Artırdık

İDDİA: Ülkemiz Tohumculukta Dışa Bağımlı Hale Geldi

GERÇEK: Türkiye Tohum Üreten ve İhraç Eden Bir Ülkedir

İDDİA: Et ve Süt Sektöründe Üreticiyi Koruyan Hiçbir Müdahale Yapılmıyor

GERÇEK: Üreticimizi Fiyat Dalgalanmalarına Karşı Koruyoruz

İDDİA: Hayvan Varlığımız Sürekli Azalıyor

GERÇEK: Hayvan Varlığında Önemli Artışlar Sağladık

İDDİA: Türkiye Su Ürünlerinde İthalatçı Bir Ülke Konumuna Geldi

GERÇEK: Türkiye Su Ürünlerinde Net İhracatçıdır

İDDİA: Gıdada GDO Denetimi Yapılmıyor

GERÇEK: Gıdada GDO'ya Geçit Yok

İDDİA: Tüketici Sağlığını Koruyacak Düzenlemeler Yapılmıyor

GERÇEK: Tüketici Sağlığını Koruyacak Önemli Düzenlemeleri Hayata Geçirdik

İDDİA: Ülkemiz Bitki Gen Kaynakları Korunmuyor

GERÇEK: Gelecek Nesiller İçin Tohumlarımızı Tohum Gen Bankalarımızda Koruyoruz

İDDİA: Ülkemizde Yeşil Alanlar Azalıyor

GERÇEK: Orman Varlığımızı Artırıyoruz

İDDİA: Toprak Varlığımız Hızla Azalıyor

GERÇEK: Topraklarımızı Koruyoruz

İDDİA: Orman Yangınlarına Müdahale Edilmiyor

GERÇEK: Orman Yangınlarına Müdahalede Lider Ülkeyiz

İDDİA: Yeterli Fidan Dikimi Yapılmıyor

GERÇEK: 11 Milyon Fidan ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdik

İDDİA: Sulama Yatırımları Yetersiz

GERÇEK: Sulama ve İçme Suyu Yatırımlarında Cumhuriyet Tarihimizin Rekorunu Kırdık

İDDİA: Kuraklıkla İlgili Hiçbir Önlem Alınmıyor

GERÇEK: Kuraklığa Karşı Suyumuzu Koruyoruz

İDDİA: AOÇ Arazi Varlığında Azalmalar Yaşanıyor ve Yeterli Ağaçlandırma Yapılmıyor

GERÇEK: Arazi Varlığı Korunuyor