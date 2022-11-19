Bakanlıktan muhalefetin asılsız iddialarına 'kitapçıkla' cevap: Amaçları bilgi kirliliği oluşturmak

Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlanmasını zaruri olarak gördüğü "Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler" adlı kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta asılsız iddialar tek tek çürütüldü.İşte Bakanlığın muhalefetin asılsız karalamalarına karşı yayımladığı o kitapçıktaki maddeler ;
İDDİA: Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada Sürekli Düşüş Yaşanıyor
GERÇEK: Tarımsal GSYH'de Önemli Artışlar Sağlandı
İDDİA: Türkiye Tarım Ürünlerinde İthalatçı Bir Ülke Konumuna Geldi
GERÇEK: Türkiye, Tarım ve Gıda Ürünlerinde Net İhracatçıdır
İDDİA: Üreticiye Yeterli Destek Verilmiyor
GERÇEK: Tarımsal Destekleri Artırdık
İDDİA: Tarımsal Destekler Kırsala Ulaşmıyor
GERÇEK: Kırsalda, 87 Bin Proje ile 254 Bin İstihdam Sağladık
İDDİA: Gıda Denetimi Önemsenmiyor
GERÇEK: Gıdalar Tarladan Sofraya Her Aşamada Denetleniyor
İDDİA: Bitkisel Üretimimiz Azalıyor
GERÇEK: Bitkisel Üretimimiz %20 Arttı
İDDİA: Ülke Olarak Yeterli Olduğumuz Hiçbir Ürün Yok
GERÇEK: Türkiye Birçok Üründe Kendine Yeten Bir Ülkedir
İDDİA: Tarım Arazilerinin Ekilişi Azalıyor
GERÇEK: 3 Milyon Dekar Alanı Üretime Kazandırdık
İDDİA: Ülkemiz Toprakları Kullanılmıyor, Venezuela'dan Arazi Kiralanıyor
GERÇEK: Bakanlığımızca Yurt Dışında Arazi Kiralanması Söz Konusu Değildir
İDDİA: Nişasta Bazlı Şeker Nedeniyle Pancar Şekeri Üretimi AzaldI
GERÇEK: Pancar Şekeri Üretimi %17 Oranında Arttı
İDDİA: Türkiye Buğday İthal Eden Ülke Konumuna Geldİ
GERÇEK: Buğday Unu İhracatında Dünyada 1'inci Sıradayız
İDDİA: Ülkemiz Saman İthalatına Muhtaç Hale Geldi
GERÇEK: Saman Üretiminde Kendimize Yeter Durumdayız
İDDİA: Girdi Maliyetleri Desteklenmiyor
GERÇEK: Desteklemeleri Üretim Öncesine Aldık ve Artırdık
İDDİA: Ülkemiz Tohumculukta Dışa Bağımlı Hale Geldi
GERÇEK: Türkiye Tohum Üreten ve İhraç Eden Bir Ülkedir
İDDİA: Et ve Süt Sektöründe Üreticiyi Koruyan Hiçbir Müdahale Yapılmıyor
GERÇEK: Üreticimizi Fiyat Dalgalanmalarına Karşı Koruyoruz
İDDİA: Hayvan Varlığımız Sürekli Azalıyor
GERÇEK: Hayvan Varlığında Önemli Artışlar Sağladık
İDDİA: Türkiye Su Ürünlerinde İthalatçı Bir Ülke Konumuna Geldi
GERÇEK: Türkiye Su Ürünlerinde Net İhracatçıdır
İDDİA: Gıdada GDO Denetimi Yapılmıyor
GERÇEK: Gıdada GDO'ya Geçit Yok
İDDİA: Tüketici Sağlığını Koruyacak Düzenlemeler Yapılmıyor
GERÇEK: Tüketici Sağlığını Koruyacak Önemli Düzenlemeleri Hayata Geçirdik
İDDİA: Ülkemiz Bitki Gen Kaynakları Korunmuyor
GERÇEK: Gelecek Nesiller İçin Tohumlarımızı Tohum Gen Bankalarımızda Koruyoruz
İDDİA: Ülkemizde Yeşil Alanlar Azalıyor
GERÇEK: Orman Varlığımızı Artırıyoruz
İDDİA: Toprak Varlığımız Hızla Azalıyor
GERÇEK: Topraklarımızı Koruyoruz
İDDİA: Orman Yangınlarına Müdahale Edilmiyor
GERÇEK: Orman Yangınlarına Müdahalede Lider Ülkeyiz
İDDİA: Yeterli Fidan Dikimi Yapılmıyor
GERÇEK: 11 Milyon Fidan ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdik
İDDİA: Sulama Yatırımları Yetersiz
GERÇEK: Sulama ve İçme Suyu Yatırımlarında Cumhuriyet Tarihimizin Rekorunu Kırdık
İDDİA: Kuraklıkla İlgili Hiçbir Önlem Alınmıyor
GERÇEK: Kuraklığa Karşı Suyumuzu Koruyoruz
İDDİA: AOÇ Arazi Varlığında Azalmalar Yaşanıyor ve Yeterli Ağaçlandırma Yapılmıyor
GERÇEK: Arazi Varlığı Korunuyor