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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı... ''Başbabayiğit direksiyonda!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise videoyu alıntılayarak, 'Başbabayiğit direksiyonda!' yorumunu yaptı.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı... ''Başbabayiğit direksiyonda!''
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise paylaşılan videoyu alıntılayarak "Başbabayiğit direksiyonda!" diye yazdı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Togg
  • Mehmet Gürcan Karakaş

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