Başkan Erdoğan, 23 Nisan Özel Oturumu için TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclis'e geldi.