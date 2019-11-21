Başkan Erdoğan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Şura kararlarını uygulamaya koymamız gerekiyor. Türk tarımını güçlendirecek tüm adımların takipçisi olacağım.
* Ziraat Bankası çiftçilerimizle daha geniş kapsamlı çalışmaya başlayacak.
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