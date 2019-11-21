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Başkan Erdoğan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Şura kararlarını uygulamaya koymamız gerekiyor. Türk tarımını güçlendirecek tüm adımların takipçisi olacağım.
 
* Ziraat Bankası çiftçilerimizle daha geniş kapsamlı çalışmaya başlayacak.
 

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