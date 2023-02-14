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Politika

Başkan Erdoğan: 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz

Kabine Toplantısı sonrasında AFAD Merkez Binası'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.' dedi.

14 Şubat 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem gündemiyle bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor."

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

- Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

- Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

- Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor.

- İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

- Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

- Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.

- Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz.

- Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır.

- Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.

- Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz.

- Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.

- Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız.

- Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır.

- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

- Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız.

- Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

- Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler.

- Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz.

- Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız.

- Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak.

- Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

- Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

- Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

- Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısı 175 bini, konteyner sayısı ise 5 bin 400'ü geçti.

- Emniyet teşkilatımız 73 bin, Jandarmamız 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor.

- Deprem bölgesinde 28 bin Mehmetçiğimiz görev yapıyor.

- Bir olmamız, yekpare hareket etmemiz gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle, ana muhalefet, ciddi manada çirkinleşti.

- Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruların 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı bölgedeki çiftçimizin 8,3 milyar liralık destekleme ödemesini öne alarak hızla yapıyoruz.

- "(Kılıçdaroğlu'na) Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek.

- Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına kesinlikle itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

- Şimdi yaraları sarma, acıları dindirme, yıkılanları yapma, milyonlarca insanımızı yeniden hayata bağlama vakti.

- Fedakarca yürütülen çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya ve dezenformasyona kadar her türlü çirkefliği sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz.

- SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız.

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