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Politika

Başkan Erdoğan, AB'ye seslendi: Ukrayna'ya gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye'ye de gösterin

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz, bu güzel gelişme. AB liderlerine ben diyorum ki, ‘Türkiye'yi neden almakta tereddüt ediyorsunuz ya da almıyorsunuz' diyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki; ‘şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız' dedi.

1 Mart 2022 Salı 19:21 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 19:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türk firmaları, bugüne kadar Kosova'ya 400 milyon avroya varan yatırım yaptı. Firmalarımız yatırımlarını artırmaya hazırdır"

"Kosova'yla ticaret hacmimiz salgına rağmen, yüzde 52'nin üzerinde artarak 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır"

"Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir."

"(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor"

"(AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir"

"En önemli müttefiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kosova
  • ortak basın toplantısı

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