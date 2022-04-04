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Politika

Başkan Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 21:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic'i Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost Sırbistan halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır birlikte inşa ettikleri dostluğun ve verimli iş birliğinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yeni görev döneminde dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

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