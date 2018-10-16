Başkan Erdoğan: CHP'nin direnmesi netice vermez

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı) Temennim, bir an önce bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri) Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok."

"Trump geciken bir açıklama yaptı, Türk yargısına güvenmesinin neticesidir"