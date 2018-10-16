Başkan Erdoğan: CHP'nin direnmesi netice vermez
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP'nin İş Bankası hissleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'CHP'nin direnmesi netice vermez, olayın parlamento boyutu var' dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
(Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı) Temennim, bir an önce bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri) Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok."
"Trump geciken bir açıklama yaptı, Türk yargısına güvenmesinin neticesidir"
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