Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan: CHP'nin direnmesi netice vermez

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP'nin İş Bankası hissleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'CHP'nin direnmesi netice vermez, olayın parlamento boyutu var' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı) Temennim, bir an önce bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmaktır" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri) Olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP'nin) ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok."

"Trump geciken bir açıklama yaptı, Türk yargısına güvenmesinin neticesidir"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA