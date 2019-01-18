Başkan Erdoğan, Amerikalı Senatör Graham'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ı Külliye'de kabul etti
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Ankara'da kabul etti
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Ankara'da kabul etti
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