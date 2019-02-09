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Enkazdan çıkan yaralıları ziyaret eden Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Başkan Erdoğan, 'Buradan almamız gereken dersler var. Çalışmalardan sonra gereken adımları atacağız. Çalışmalar devam ediyor. Yaralılarımızı ziyaret edeceğiz' dedi. Başkan Erdoğan, konuşmasından sonra yaralıları ziyaret etmek için hastaneye geldi. Ziyaret sonrası önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, 'Yaralılarımız ziyaret ettik, durumları. Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gün önce Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra enkazın bulunduğu alana geçti.

 

Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz çalışmaları, Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki yapılarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşayan vatandaşların beklediği çadırı ziyaret etti. Erdoğan, incelemenin ardından enkaz alanından ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Ama tabii buradan almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

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