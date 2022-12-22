Başkan Erdoğan: Artık bu senaryo işlemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde canlı bağlantı ile konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Açılışını yapmak üzere canlı bağlantıyla birlikte olduğumuz 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü ile 2 bin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu projenin, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bitlis'in kuzey-güney istikametindeki ulaşımını sağlayan kanyonun 45,5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık. Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu.

İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde hizmete sunacağız.

Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik seviyeye bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de kaldırıyoruz."