Başkan Erdoğan, Azerbaycan ve Gana devlet başkanları ile görüştü
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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