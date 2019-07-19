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Başkan Erdoğan, Azerbaycan ve Gana devlet başkanları ile görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  
 
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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