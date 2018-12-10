Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yarın görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan açıklamıştı: Bahçeli ile bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Bahçeli ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.
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