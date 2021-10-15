Başkan Erdoğan: Biz 40 yıldır bu hikayeyi yeniden yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz

15 Ekim 2021 Cuma 16:09 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Vesayetin gölgesi ortadan kalktıkça imam hatiplerin kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. CHP zihniyeti, millet ile, milletin değerleri ile hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür.

Ellerine geçen her fırsatı ya bu okulları kapatmak ya da ellerindeki kazanılmış hakları engellemek için kullanmışlardır

İmam hatiplerin 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz

CHP zihniyeti milletin değerleriyle hesaplaşmasını imam hatipler üzerinden yürüttü, bunu bir tehdit olarak gördü

Kuruluşundan itibaren mam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur

Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerinde millette en fazla makes bulan iki vaadi; ezanın aslına döndürülmesi ile İmam Hatiplerin açılması olmuştur

1950'de millet ölüsünü yıkayacak, namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu. Merhum Menderes'in ilk icraatı ezanı Muhammedi'nin aslı gibi okunmasıdır

Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplerin fetret devrini biz bitirdik

Kendi evlatlarım dahil imam hatip mezunları üniversite hayallerini kendi ülkelerinde 13 yıl erteledi

İmam Hatipler, 28 Şubat döneminde vesayetçilerin tekrar hedefi olmuş, 8 yıllık eğitim dayatmasıyla orta okul kısmı kapatılırken kat sayı zulmü ile de imam hatiplerin üniversite hayallerine set çekilmiştir

Bu hikaye, senelerce ülkesinde özyurdunda parya muamelesi gören aziz milletimizin de hikayesidir. Bu hikaye üniversite kapılarında başörtülü oldukları için içeri alınmayan kızlarımızın da hikayesidir. Kat sayı zulmüne uğrayan gençlerimizin hikayesidir. Göbeğini kaşıyan diyerek tahkir edilen Anadolu insanımızın hikayesidir.

Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz 40 yıldır bu hikayeyi yeniden yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz.

Taşeron haline getirdikleri eli kanlı yapıları üzerimize salarak Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek istediler. Gezi bahanesi ile sokaklarımızı kana bulamaya çalıştılar. Bunlar meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. Çukur ve Hendek terörü ile vatan topraklarına göz diktiler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bunların hepsinin üstesinden geldik. Milletin sandıka verdiği emaneti ne terör örgütlerine ne de kifayetsiz muhterislere asla bırakmadık. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik.

Bu takunyalı, gerici, yobaz diye hor görülen, makarnacı, kömürcü diye dışlanan Anadolu insanının hikayesidir

Kardeşlerim burada ana hatları ile anlattığım bu hikaye, sadece İmam Hatip okullarının değil, bizim hikayemizdir. Bu hikaye, senelerce öz yurdunda parya muamelesi gören ezilen ötekileştirilen aziz milletimizin de hikayesidir

Diyarbakır'da Van'daki annelerin, babaların hikayesidir. Bu hikaye, azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen demokrasiden ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir

Biz bu hikayeyi yeni baştan yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Baskıya, zorbalığa, siyasi şiddete maruz bırakıldık.

Türkiye'yi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemek istediler, sokaklarımızı kana bulamaya kalktılar Hamdolsun bu saldırıların tamamını püskürttük. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik.

Biz 40 yıldır milletimizin talihini değiştirmek için zorlu bir mücadele yürütüyoruz

Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete kupürleri üzerinden kapatmaya yeltendiler

Ağaç ve çevre bahanesiyle başlattıkları Gezi olaylarıyla sokaklarımızı kana bulamaya kalktılar

Milletin sandıkta verdiği emaneti ne terör örgütüne ne vesayet odaklarına asla bırakmadık

28 Şubat'ta kapısına kilit vurulmak istenen okullar bugün en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında

Son yıllarda imam hatip okullarımızınız şöhreti sınırlarımız aştı

İslam dünyasında kız çocuklarının okullaşma oranının artmasında İmam Hatip okullarının büyük katkısı var

Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda (İHL) okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı

