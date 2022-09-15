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Politika

Başkan Erdoğan bu sözlerle kutladı: Can Azerbaycan'ı tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu, 'Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan' sözleriyle ifade etti.

15 Eylül 2022 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
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Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Dün yayımladığı destek mesajını yineleyen Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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