Başkan Erdoğan: İstiklale aşık bir millet Çanakkale'de tarihin akışını değiştirmiştir

18 Mart 2022 Cuma 12:23 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 13:00

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenlerle kutlanıyor.



Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'ndeki törende konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÇANAKKALE SAVAŞLARI BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını tebrik ediyorum. Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına durabilecek hiçbir silahın duramadığı görülmüştür.

"TÜRK MİLLETİ VERDİĞİ EŞSİZ MÜCADELEYLE TÜM MAZLUMLARA UMUT OLMUŞTUR"

Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar mazlum halkların da zaferidir.

"ÇANAKKALE, BİZİM EBEDİ VE EZELİ KARDEŞLİĞİMİZİ YANSITIR"

Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi, kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gençlerle hemen her buluşmamızda Çanakkale'yi ve Çanakkale destanını anlatıyor, burayı görmelerini söylüyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın diliyorum. Bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.