Başkan Erdoğan: Dayanışmayla Türkiye her alanda daha da güçlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Slovenya) NATO müttefiki olarak iki ülkenin de savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını umuyorum.

- Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri de ele aldık.

- Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor.

- Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye - Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Toplantısı çok faydalı olacaktır.

Borut Pahor'un açıklamaları;

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir.