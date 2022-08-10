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Politika

Başkan Erdoğan: Dayanışmayla Türkiye her alanda daha da güçlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısında, '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Slovenya) NATO müttefiki olarak iki ülkenin de savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını umuyorum.

- Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri de ele aldık.

- Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor.

- Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye - Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Toplantısı çok faydalı olacaktır.

Borut Pahor'un açıklamaları;

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir.

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