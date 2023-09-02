Başkan Erdoğan: Depremzedelere bedava ev sözü verenler şehirlerimizin yolunu unuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

28 Mayıs seçimlerinde şahsımıza verdiği destek için Hatay halkına teşekkür ediyorum. Bize olan inançlarını tekrar gösterdiler. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağız. Sizlere olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.

"BÖYLE BİR FELAKETİN ALTINDAN KALKABİLECEK ÜLKE SAYISI BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ"



Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler bu afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı, tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen yaraları sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir.

Ekonomisi ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

"HATAY KENT MEYDANININ İNŞASI İÇİN İLK KAZMAYI VURUYORUZ"



Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız, bu talep ve beklentileri karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da binlerce konutun temelini attık. Hatay'da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzunçarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde Yerinde Dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Toplam 86 bin kişi başvuru yaptı.