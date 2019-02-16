Başkan Erdoğan, Edirne'de konuşuyor
Başkan Erdoğan, Edirne'de konuşuyor. Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren'in altyapı çalışmalarının tamamlandığı müjdesini vererek, 'Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek.' dedi.
Başkan Erdoğan: Kanuni’den aldığımız ilhamla şehir hastanelerimizi yapıyoruz, Ankara Şehir Hastanesi’ni Tıp Bayramı’nda resmi olarak açacağız
Başkan Erdoğan: Halkalı-Kapıkule hızlı treni için altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Halkalı-Kapıkule arası seyahat saati 1 saat 20 dakikaya inecek
Başkan Erdoğan: Edirne'yi taşkınlardan korumak için 'Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Edirne Meriç Nehri taşkınlarından korunacak
Başkan Erdoğan: Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.