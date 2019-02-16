Başkan Erdoğan, Edirne'de konuşuyor

Başkan Erdoğan: Kanuni’den aldığımız ilhamla şehir hastanelerimizi yapıyoruz, Ankara Şehir Hastanesi’ni Tıp Bayramı’nda resmi olarak açacağız

Başkan Erdoğan: Halkalı-Kapıkule hızlı treni için altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Halkalı-Kapıkule arası seyahat saati 1 saat 20 dakikaya inecek

Başkan Erdoğan: Edirne'yi taşkınlardan korumak için 'Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Edirne Meriç Nehri taşkınlarından korunacak

Başkan Erdoğan: Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?