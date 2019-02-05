Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de gecikmeye tahammülü yoktur. AK Parti'de parti içi yarış bir demokrasi yarışıdır. AK Parti seçimden seçime millee giden değil, her gün milletle birlikte olan bir partidir. Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye varız.

Ülkemiz tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'nin sınırları içinde büyüttükleri terör örgütü ile diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. 16 yılda ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına taşımak. İnşallah bu yılın sonunda satın alma paritesine göre ülkemizi 12. sıraya yükseltmiş olacağız

AK Parti olarak 31 Mart ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık., sahaya indik. Kampanyamızın ana fikrini milletimizin gönlüne girmek oluşturuyor. AK Parti'nin geleceği ile milletimizin geleceğini farklı göremeyeceğiz. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi her fırsatta dile getireceğiz.