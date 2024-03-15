Başkan Erdoğan, Hakkari'den ayrıldı

31 Mart yapılacak belediye seçimleri öncesi birçok ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Hakkari oldu. Havayolu ile Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki mitinginin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geldi. Karayolu ile Hakkari'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen mitingde halka seslendi. İftar için okunan ezanla mitingi sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de yaptığı iftarın ardından yeniden Yüksekova'ya geçti. Erdoğan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanından İstanbul'a geçmek için ilçede ayrıldı.