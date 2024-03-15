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Politika

Başkan Erdoğan, Hakkari'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaptığı mitingi sonrası Yüksekova Havalimanından ayrılarak İstanbul'a geçti.

IHA15 Mart 2024 Cuma 21:48 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Hakkari'den ayrıldı
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31 Mart yapılacak belediye seçimleri öncesi birçok ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Hakkari oldu. Havayolu ile Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki mitinginin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geldi. Karayolu ile Hakkari'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen mitingde halka seslendi. İftar için okunan ezanla mitingi sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de yaptığı iftarın ardından yeniden Yüksekova'ya geçti. Erdoğan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanından İstanbul'a geçmek için ilçede ayrıldı.

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