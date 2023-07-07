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Politika

Başkan Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin baş başa görüşmesi sona erdi. İki lider, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşmenin de yapıldığı öğrenildi.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

  • Volodimir Zelenskiy
  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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