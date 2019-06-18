'Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbulumuza Sultangazimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunlardan biri de şu anda yanı başımızda bulunan 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir.

Birileri konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış bir tanesi diyor ki '24 yılda ne yaptınız?' Sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Geldik Sultangazi'yi tüm alt yapısı ile okullarıyla hastanesiyle ulaşımıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern ilçe haline getirdik. Biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Ne yaptınız diyenlere cevap.

Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım o da şu esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Murdi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Mursi'nin darbeyle indirilmesini hücrede eziyet çektirilmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var.