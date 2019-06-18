Başkan Erdoğan: Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz
İstanbul Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, 'Mursi'nin darbeyle indirilmesini hücrede eziyet çektirilmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Toplam yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbulumuza Sultangazimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunlardan biri de şu anda yanı başımızda bulunan 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir.
Birileri konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış bir tanesi diyor ki '24 yılda ne yaptınız?' Sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Geldik Sultangazi'yi tüm alt yapısı ile okullarıyla hastanesiyle ulaşımıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern ilçe haline getirdik. Biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Ne yaptınız diyenlere cevap.
Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım o da şu esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Murdi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Mursi'nin darbeyle indirilmesini hücrede eziyet çektirilmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var.
Zalimler için yaşasın cehennem. Ölüyor onun şu anda ölümü vesilesiyle onun merhum halinden bile korkuyorlar. Niye korkuyorsunuz? Siz bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. Korkaklar için de yaşasın cehennem. Bunu başaramayacaklar.
15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin attığı tweet'ler var. Nerede Feto ile beraber. Bunlarda yalan çok benim onlarla alakam yok diyorlar. Ordu'da Ordu Valimize it diyor ondan sonra it demedim basitleşme dedim diyor. Dürüst ol siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbulumuzu bu tür yalancılara teslim edemeyiz.
Çaldılar denildi ya beyefendi rahatsız olmuş. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Hukuki usulsüzlüktür ama usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifadesi vardır o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. Ben mazbatamı aldım diyor. Sen YSK'dan almadın il seçim kurulundan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun. Ne oldu? YSK il seçim kurulunun verdiği mazbatayı iptal etti senden aldı. Bu ne demektir? YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi ve iptal etti. Biz YSK'ya çete demedik. Bay Kemal önce methiyeler düzerken daha sonra YSK'ya çete dedi. Bizim edebimizde böyle bir şey yok ama bunlarda maalesef var.
Ben Ordu Valisine it demedim diyor. Basitleşme dedim diyor. Bütün görsel medyada var yazılı medyada var. Dedin dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş. Polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Onlar da kayıtlarda. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun? Yanına koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun ondan sonra benim polisime şerefsizler diyorsun. Herkes yerini de, haddini de bilecek.
İstanbul'da Marmaray diye bir şey var mıydı? Yaptık mı? Oradan 350 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli o da Boğaz'ın altından geçiyor. Bunlara kalsa buna da müsaade etmezlerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu CHP zihniyeti onu istemedi ama biz dedik ki orayı da yapacağız. 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik.
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