Başkan Erdoğan Kamerun Büyükelçisini kabul etti
Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tchatchouwo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tchatchouwo'nun, eşini Erdoğan'a tanıtmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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