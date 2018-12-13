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Başkan Erdoğan Kamerun Büyükelçisini kabul etti

Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tchatchouwo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
 
Tchatchouwo'nun, eşini Erdoğan'a tanıtmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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