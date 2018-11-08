Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklar. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.
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