12.02.2020 11:41 - Güncelleme: 12.02.2020 12:13

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt veren Başkan Erdoğan "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Kılıçdaorğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi. FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır FETÖ'ye diyet borçludur. CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu. Gezi olayları FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sürecidir. Bundan ala siyasi ayak olur mu? Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yapılan oeperasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır. 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da Feto. Kılıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü'nü aslında FETÖ'cüler için yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR

Bunların hayatı yalan. Madem bu işler soru sorarak oluyor ben de birkaç soru sorayım. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yol verdiği siyasetçi midir? 6 tane danışmöanm FETÖ'cü çıktı. Urla belediye başkanı FETÖ'cü çıktı, içeride. Nereye bakarsan bak FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok. FETÖ'nün siyasi ayağı gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra desteklediği parti midir? FETÖ'nün siyasi ayağı montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete taşıyan değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci sulandıran değil midir?'

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