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Başkan Erdoğan: Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır

Başkan Erdoğan, Altındağ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, '(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ankara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları Altındağ’da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, Ankara’ya İslam mührünü vuran Hak âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.

Altındağ sadece tarih ve kültürün değil TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ demokrasinin de kalesi olmuştur. 

Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senesine damga vurmamıza yardımcı oldunuz.

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

31 Mart akşamında başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz. 31 Mart Gazze için, Filistin için, Suriye, Arakan için dünyaya verilmiş bir mesaj olsun.

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor. Dörtlü çete, "Siz güneydoğuda doğuda beraber olacaksınız" diyor Kandil. Batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceksiniz diyorlar.

Ben halkıma milletime inanıyorum.
 
Cumhur İttifakı olarak oylarımızı konsolide etmeliyiz. AK Parti ve MHP kendi içlerinde oy zayiatına gitmemeli.
 
Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var.
 
CHP ile HDP arasında azami müşterekler olabilir fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadetle bulamazsınız.
 
"FETÖ PAÇAVRALARI ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR"
 
Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttular. Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkan bunlardı. Belediye otobüslerini ateşe veren vandallara sahip çıktılar. 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, cuma akşamına kadar 'hayır' dedir. Son anda geleceğini bildirdi, baskılara dayanamadı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Sonra 'Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Bunlarda vatanseverlik yok. 
 
"RUMLARIN AĞZIYLA KONUŞUYORLAR"
 
Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk.  Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP ve Rumlar istiyor diye, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı tabi ki durdurmayacağız. “Milletimize petrol ve doğal gaz aramalarıyla ilgili hasretle beklediği müjdeli haberleri vereceğiz.
 
 

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