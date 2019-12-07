Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
📌 Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.
📌 Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu kutlu davada yeri olamaz.
📌 Gönül kıranın biz de AK Parti içinde kalemini kırarız
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