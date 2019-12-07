Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

📌 Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.

📌 Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu kutlu davada yeri olamaz.

📌 Gönül kıranın biz de AK Parti içinde kalemini kırarız