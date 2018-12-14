Başkan Erdoğan: Millet bizden bahane değil hizmet bekliyor
Başkan Erdoğan’ın projelerin sayılması 80 dakika süren İkinci 100 Günlük Eylem Planı tanıtımında “Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma lüksü yoktur” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 icraatın yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programla tanıttı. Erdoğan, eğitimden dış politikaya, savunmadan sağlığa kadar bir çok alanda devrim gibi düzenlemelerin yer aldığı Eylem Planı’nı açıkladığı toplantıda sözlerine dün yaşanan tren kazasında hayatini kaybeden 9 kişi için Allah’tan rahmet, yaralanan 47 kişi için Allah’tan acil şifalar dileyerek başladı.
BAY KEMAL’İN KILAVUZU KARGA
Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını bildirerek, “Cumhuriyet savcılığımız, şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır” dedi. Erdoğan, 3 Ağustos’ta ilan ettiği 400 maddelik İlk 100 Günlük Eylem Planı’nın yüzde 97’sinin gerçekleştirildiğini anlatarak “Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programının hayata geçirilmesi sürecinde sergiledikleri gayretler için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
FİLDİŞİ KULEDEN AHKAM KESENLER
Erdoğan konuşmasında zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Takip etmiyor bizi, takip etmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga. Sıkıntı oradan geliyor. Özellikle bu anlattıklarımı tabi birilerinin dinlemesi lazım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var” dedi.
Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur.”
TABELA KiRLiLiĞiYLE MÜCADELE BAŞLIYOR
Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.
Adalet Bakanlığı, dava başlangıcında bitiş tarihinin bildirileceği hedef süre uygulamasında 1 Ocak’tan itibaren pratiğe geçiyoruz.
Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı. 2019’u yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz
Uyuşturucu ile mücadele için 31 ile daha ‘Narkotim’ kurduk. Ağrı ve Iğdır’ın İran sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatma sistemi kurduk.
7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde, 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Kuleli Askeri Lisesinin müzeye dönüştürülmesi için gerekli rölöve projelerini tamamladık.
GENÇLERE YENi MÜJDELER
Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla tüm üniversitelerde Kariyer Merkezleri kuruyoruz.
İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi’ni devreye alıyoruz.
Üniversiteli gençleri çalışma hayatına kazandırmak için projelerimizi hayata geçirdik. Sosyal hizmetler sayısını 316’ya çıkardık. 23 ilde gerçekleştirilen sosyal ekonomik destek hizmetini 8 ilde daha hizmete aldık.
598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Yurtları 2002 yılında 186 bin yatak kapasitesiyle aldık, 689 bine çıkardık. 2019’da tamamını karyolaya çevireceğiz.
30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz.
17 dakika projesini başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak ‘Aynı Frekanstayız’ adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.
Spor eğitimini okul öncesinden başlatacağız.
YENi AKM’NiN TEMELi OCAKTA
İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.
Taksim’deki AKM’nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM’yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.
12 bin dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e çıkardık. Temel eğitimden orta öğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz.
Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon m2 alanın temizlik çalışmalarını başlattık.
YENi İHA AKINCI iÇiN SÖZLEŞME
Milli Savunma Bakanlığımız 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Milli insansız uçak ANKA’nın 4 tanesini daha kahraman ordumuzun hizmetine sunduk.
Önümüzdeki dönemde Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.
2 Atak helikopteri, 255 zırhlı araç, 5 ‘Bayraktar TB-2’ İHA ile 2 ‘ANKA-S’ İHA teslim edilecek.
Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi’nde seri üretime geçiyoruz.
Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.
Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi başlatılacak.
Lazer Silah Sistemi geliştirilmesi program modeli belirlenecek.
Terörle daha etkin mücadele için Elazığ, Van ve Gaziantep’e de İHA Komutanlığı kurduk.
FETÖ ve PYD/PKK’nın yurtdışı finansmanının kesilmesi için çalışmalara hız verdik. Ülkemizin bekasına tehdit olan FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verdik.
SAĞLIK MARKET HAYATA GEÇTi
Sağlık Bakanlığımız tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri güçlendirilerek anne ölüm oranlarının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi sağlandı.
Tıbbi sarf malzemelerin internet ortamında temin edilebilmesini sağlayacak Sağlık Market uygulamasını hayata geçirdik.
Evde sağlık hizmeti, ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Evde sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısını 1 milyon 200 bine yükselttik.
Sağlıkta bu ülke tarihinde görülmemiş bir mücadele verdik. Obezite ile mücadele için 30 merkez açıyoruz. 800 kara ambulansının alımını tamamlıyoruz.
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