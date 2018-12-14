Başkan Erdoğan: Millet bizden bahane değil hizmet bekliyor 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 icraatın yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programla tanıttı. Erdoğan, eğitimden dış politikaya, savunmadan sağlığa kadar bir çok alanda devrim gibi düzenlemelerin yer aldığı Eylem Planı’nı açıkladığı toplantıda sözlerine dün yaşanan tren kazasında hayatini kaybeden 9 kişi için Allah’tan rahmet, yaralanan 47 kişi için Allah’tan acil şifalar dileyerek başladı.

BAY KEMAL’İN KILAVUZU KARGA

Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını bildirerek, “Cumhuriyet savcılığımız, şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır” dedi. Erdoğan, 3 Ağustos’ta ilan ettiği 400 maddelik İlk 100 Günlük Eylem Planı’nın yüzde 97’sinin gerçekleştirildiğini anlatarak “Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programının hayata geçirilmesi sürecinde sergiledikleri gayretler için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

FİLDİŞİ KULEDEN AHKAM KESENLER

Erdoğan konuşmasında zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Takip etmiyor bizi, takip etmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga. Sıkıntı oradan geliyor. Özellikle bu anlattıklarımı tabi birilerinin dinlemesi lazım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var” dedi.

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur.”