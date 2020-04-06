Başkan Erdoğan Milli Mücadele Dönemi'ni hatırlattı ve Telakifi Milliye emirleri özetledi

Star.com.tr 06 Nisan 2020 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinenin 26. toplantısını az önce tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;

Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveniyle sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla yayınlanan Tekâlif-i Milliye Emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirlerini özetle hatırlatmak istiyorum.

1- Her il ve ilçede Tekâlif-i Milliye komisyonu kurulacaktır.

2- Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecektir.

3- Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40’ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.

4- Gıda maddelerinin yüzde 40’ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5- Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.

6- Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.

7- Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8- Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar üç gün içinde orduya teslim edilecektir.

9- Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40’ına el konulacaktır.

10- Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20’sine el konulacaktır.

Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir.

"İstihdamın sürmesi en büyük kriter"

İstihdamın sürmesinin en büyük kriterleri olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şartla üretimine ara veren veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde üçte ikisini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay erteledik, gelir vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerinin asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz."

Erdoğan, kamu bankalarının müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağladığını anlatarak, kredi geri ödemelerindeki süreyi de 90 günden 180 güne çıkararak takip sürülerini uzattıklarını söyledi.

İhracatçılara stok finansman desteği vererek üretimleri sürdürmelerini teşvik ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kredi Garanti Fonu'nun destek rakamını ve kapasitesini arttırdık. Belediyelerin salgınla mücadelesine destek vermek için vergi payı ödemelerinden yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak bu kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak sağladık. Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. Emeklilerimizi hem en düşük maaşlarını 1500 liraya çıkartarak hem de ikramiye ödemelerini öne çekerek rahatlattık.