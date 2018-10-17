Moldova ve Türkiye arasında önemli anlaşma

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Merhum Süleyman Demirel'in ziyaretinden 19 yıl sonra ilk resmi ziyaret olması nedeniyle benim için ayrı. Dodon, ülkemizdeki 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin törenime bizzat katılmıştır, teşekkür etmek isterim.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FETÖ' UYARISI

Stratejik ortaklar birbirlerini tereddüt etmeden desteklerler. FETÖ'yle mücadelemiz de Moldova'dan beklenen Türk halkına destek olmalıdır. 15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz oldu, 2193 yaralımız oldu. Bunu yapanlar özellikle yargımıza, silahlı kuvvetlerimize, polisimize sızmış bir terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü şu anda Moldova'da da aynı adımlatı atabilir. Dost, dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlışlar yapılmasın.

HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI ŞUBE AÇACAK

Ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimize yakışır düzeye çıkarılmasında mutabık kaldık.

İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar.

Kılıç meselesi ile ilgili onunda talimatını bakanımıza verdim. En kısa zaman replikasını yapmak suretiyle sizlere en kısa zaman onun yetiştireceğiz.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise şöyle konuştu; Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek. İkili görüşmemizde de bahsettiğimiz gibi ben size teşekkür etmek istiyorum. Herkesin bunu bilmesini istiyorum bankacılıkla ilgili Türk yatırımının geleceğiyle ilgili konuştuk.