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Politika

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.' dedi.

25 Şubat 2022 Cuma 14:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 14:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.

Karadan güvenli bölgelerden tahliye planlanıyor.

(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar.

Şu anda AB ve batıcı zihniyetler, kararlı bir tutum sergilemedi. Nasihat ile bir yere varmak mümkün değil.

(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor."

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