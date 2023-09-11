Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: Diplomatik çabalar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki lider ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.