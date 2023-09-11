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Politika

Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: Diplomatik çabalar devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulayarak, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.

11 Eylül 2023 Pazartesi 17:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: Diplomatik çabalar devam edecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki lider ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.

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