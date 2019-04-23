Başkan Erdoğan'dan HDP'ye tepki: Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Başkan Erdoğan, 'İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçiği şehit edenleri, onlarla omuz omuza olanları dinleyelim mi?' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.
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