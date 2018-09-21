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Başkan Erdoğan Teknofest'e gidecek

Başkan Erdoğan, 'Yarın Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de Teknofest’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum.' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın Teknofest'e gideceğini duyurdu. Başkan Erdoğan paylaştığı mesajda, "Yarın Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Festival alanına ulaşım ücretsiz

Dört gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılıyor. Yeni havalimanına, festival boyunca Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece stat yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarından otobüsler kaldırılacak.

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