Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:

Buradan, tüm dünyaya şu gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii bu sözümüz, görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, muhabbet kurmak isteyen gönüller içindir. Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile.

Bunların ülkemize olan husumetleri, senaryolarını boşa çıkardığımız, oyunlarını bozduğumuz, tuzaklarını başlarına geçirdiğimiz için, her şeyin önüne geçmiş durumda.

Barış Pınarı Harekâtını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bugüne kadar, akılla, mantıkla, izanla, devlet yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir.

Ne diyoruz? Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Ne diyoruz? Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağımızı söylüyoruz.

Bunun için de siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Görüşmek, konuşmak, müzakere etmek gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa da onu yapıyoruz. Böyle bir durumda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.

Aynı şekilde, ülkemizle birlikte, Avrupa dahil tüm bölgemizde giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için bize destek verilmesidir.

Maalesef, her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık ve kendi planlarımız doğrultusunda harekâtımıza devam ettik. Baktılar ki, Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler.

Maalesef, son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İyi tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için, kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca, mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelmek durumunda kaldılar.

Biz, sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek, diplomasi yollarını işletmek konusunda da o derece esnek olduk. Neticeten geldiler, oturduk, konuştuk. En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk.

Fırat nehrinden Irak’a kadar olan Suriye sınırımız boyunca 20 mil, yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık.

Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini ifade ettik.

Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra, Amerikan tarafı da, Türk tarafı da, kendi anlayışına göre konuyu kamuoyuna açıkladı.

Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur. Olmazsa, 120 saatin bittiği dakika, kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.

Harekât bölgemizin bir kısmında ise Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi de, Salı günü Soçi’de Rus Devlet Başkanı Putin’le konuşacak, bir hal çaresi bulmaya çalışacağız. Aynı durum orada da geçerlidir. Olursa olur. Olmazsa, kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.

Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Tam tersine, kendi taleplerimizi muhataplarımıza kabul ettirerek, önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa, önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız.

Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa da, geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

Milletimiz müsterih olsun. Bugüne kadar milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Türkiye için en iyisi, en hayırlısı, en karlısı ne ise onu yaptık, yapmayı sürdüreceğiz.

Sınır bölgelerinde, teröristlerin alçakça saldırılarını sükûnetle karşılayarak, ülkelerine destek olan halkımızı tebrik ediyorum.