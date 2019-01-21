Başkan Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Bu çatı altında bir araya geldiğimiz kardeşlerimiz piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat sizlerle büyüttük. İşadamlarımızı, yatırımcılarımızı dış dünyaya sizlerle birlikte açtık. İş yapılmasının önündeki engelleri sizlerle birlikte kaldırdık.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sizlerle birlikte yükselteceğiz. Yeni nesillere 2023 ve 2071 vizyonumuzu sizlerle birlikte emanet edeceğiz. Döviz kurunda başlayan ve ekonomiyi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri sizlerle birlikte uygulamaya koyduk.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU...

Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içimizdeki kifayetsizlerdir.

Bunlar kendi insanlarına güvenmedikleri için hep birilerinin gölgesi altında, birilerinin emrinde hareket etmişlerdir.

Herhalde bunlar sanıyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille indi. İçerideki insanları ve imkanları da bir kaya kovuğundan çıktı... Bunlar böyle zannediyor. Biz ülke ve millet olarak çok güçlü bir müktesebata sahibiz. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarımız bulunuyor. 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan ettik.

FAİZLERDE ORAN DÜŞTÜ FAKAT MARKETLERDEKİ FİYATLAR HALA DÜŞMÜYOR

Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların sebepleri üzerinde birlikte düşünmeliyiz. Kimseye zararına iş yap demiyoruz ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Hala marketlerde fiyatlar düşmüyor. Anlaşılan bazıları krizi fırsata çevirme derdinde. Birilerinin piyasanın kılıfı şartları kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

SAYIN TRUMP İLE DÜN AKŞAM YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDE...

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşmede ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara yükseltmek konusunu yeniden masaya yatırdık.