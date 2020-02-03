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Politika

Başkan Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

AA03.02.2020  23:07 - Güncelleme: 03.02.2020  23:29

Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna’da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu’na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

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