Başkan Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel lider de olacağız

12 Şubat 2021 Cuma 14:05 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Birileri televizyon programlarında profesörü olmayan üniversiteler var diyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yüzün üzerinde profesör var"

"6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın deniz üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız"

"(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."

"Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum."

"Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor."



"Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim."

"(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz."

"Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik."

"Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır."