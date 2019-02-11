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Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin ortak miting yapacağı il belli oldu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.

CNN Türk'te gündeme dair açıklamalarda bulunan Özhaseki, Erdoğan ve Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını belirterek, "Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki ortak miting yapacak. Ankara'da ortak miting olacak." ifadelerini kullandı.

 

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

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