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Politika

Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaret! AK Parti: Bu terbiyesizliğin sebebi CHP üst yönetimidir

Fenerbahçeli taraftarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü tezahüratı büyük tepki topladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir' dedi.

9 Ağustos 2022 Salı 16:33 - Güncelleme:
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Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesi Kadıköy'de bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu çirkin anlar, sosyal medyadan da paylaşılınca tepki gördü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür edip video çeken kişinin, CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu iddia edildi.

AK PARTİ: BU TERBİYESİZLİĞİN SEBEBİ CHP ÜST YÖNETİMİDİR

Yaşanan skandalın ardından AK Parti'den söz konusu görüntülere tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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