Başkan Erdoğan'a ''Türk Dünyası Ali Nişanı'' ve ''Milli Nişan'' takdim edilecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde, "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenecek zirve için şehirde hazırlıklar devam ediyor.

Tarihi Büyük İpek Yolu güzergahındaki şehrin önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı.

Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi beklenen Registan Meydanı ve şehrin ana caddelerinde çalışmalar sürüyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Eski Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılması bekleniyor.

Daha önce Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi adıyla 8 kez toplanan zirvenin ismi geçen yıl İstanbul'da alınan kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmişti.

Zirvede üye ülkeler, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da "Milli Nişan" verilecek.

Zirvede üye ülkelerin belirlediği adaylar arasından seçilecek kişiye "Ali Şir Nevai" ödülü verilecek. Türkiye'den komisyonda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala yer alırken, ödül için de Türkiye'nin adayı Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar olarak belirlendi.

Zirvede ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki projeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ön planda olacak. Zirve kapsamında bir araya gelecek üye ülkelerin liderleri, zirve dışında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kapsamda liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Toplantıda, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede Teşkilata resmen üyelik başvurusu yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğinin görüşülmesi ve Türk Yatırım Fonu kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.