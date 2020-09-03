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Politika

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı yayınladı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 19:53
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

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