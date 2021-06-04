Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Yeni bir müjde gelebilir

04 Haziran 2021 Cuma 14:39 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış programındaki konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ve mimarisiyle şehirimize yakışır bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin inşaasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimica de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.

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"AÇIK ALANI 7 BİN 500 KİŞİ KAPASİTELİ"

Kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7 bin 500 kişilik bir kapasiye mevcuttur camimiz. Her bir santimi özenle işlenmiş özel bir eser olan Uzun Mehmet Camii şehre ve yakışır bir şekilde tasarlandı. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı vardır.

Kömürün önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehirdeki insanlar bilir. Bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"CAMİLERİMİZİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR"

Çağlar değişse de milletimize duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Bayrağımıza tahammul edemeyenler, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar. Birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Duaların milleti ve dini eksik etmeyen milletimiz bu fitnelere geçit vermedi. Bu yüzden camilerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

"YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"

2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız?

Camilerimiz en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletimizin hizmetlerinde olmaya devam edecektir. Türkiye hedeflerine doğru yürümeye devam edecektir.

Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım.

19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi.