5 Aralık 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 12:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda telefonla katılımcılara hitap etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"İstanbul bu işin lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gider." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor, ağaç dikilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır." ifadelerini kullandı.