Başkan Erdoğan'dan kaset kumpası olayında Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: Utan utan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen Sultangazi mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şöyle bir rakamı alayım dedim. Dediler ki alanda 50 bin kişi var dediler. Tabi yolda gelirken sağ sol onları karıştırmıyoruz, alan. Sultangazi ilk defa böyle değil. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem Sultangazi'yi hep böyle gördüm. Sultangazi'de bir başka heyecan, coşku var. Sultangazi'nin güzel insanlarını en kalbi duygularla selamlıyorum. Maşallah bugün bir başka güzelsiniz. Bugün burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitingin adeta devamını görüyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tarihi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz büyük İstanbul mitinginde bu kardeşinize verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.

"KARŞIMIZA ÇIKARDIKLARI İSME YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR"

Fatih'in emaneti İstanbul bir kez daha "zulüm 1453'te başladı" diyenlere cevabını vermiştir. Sultangazi ile beraber İstanbul'un pazar günü sandıkları patlatarak bu cevabı cümle aleme ilan edeceğine inanıyorum. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, hırs, rövanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını bırakmamışlardı. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme etmedikleri zülum bırakmadılar. Maalesef CHP'de 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e hiçbir şeyin değilmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Açık söylüyorum Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan açık söylemek istiyorum; Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. pic.twitter.com/H4ujxUQ8Hc — Star Gazetesi (@stargazete) May 12, 2023

Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de, FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de, ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.

Bu adama Türkiye teslim edilir mi? SSK'nın haline bakın, şimdi bir de bizim İstanbul'umuzda Çam Sakura nasıl? Her taraf pırıl pırıl. Yeşilköy'de Murat Dilmener nasıl? Her taraf pırıl pırıl. Niye bunları biz böyle yaptık? Kanuni ne dedi, "halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" biz böyle yönetiyoruz bu ülkeyi. Ama bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zamanda SSK Okmeydanı Hastanesi'ne adeta iğrenerek giriyorduk. Her taraf pislik, galoşlar rezillik, bay bay Kemal seni görünce biz ne anlıyoruz biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur, susuzluk. Bunları yaşamadık mı? Sultangazi bunları yaşamadı mı? Peki, bu kardeşiniz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çöp dağları kalktı mı? Çukurlardan kurtulduk mu? Çamurdan kurtulduk mu? Türkiye'yi de evvelallah yine biz getiririz. Şimdi ne diyor? Selo'yu kurtaracak.

"51 KÜRT KARDEŞİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ"



Bunun bir Selo'su var. Bay bay Kemal'in Selo'su. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyor. İşti bunlar hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor bay bay Kemal. Kandil'in teröristleriyle "haydi" diyor. Benim Sultangazili kardeşlerim Kandil'in teröristleri ile "haydi" diyen bay bay Kemal'e oy verir mi? Öyleyse pazar gününe kadar çok çalışacağız. Bir yanlışa adım atmayalım. Ve Selo Diyarbakır'da ne yaptı? Bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Selo'nun kendisi Kürt değildir, Zaza'dır. 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü.

Kandil'deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalara bakan herkes bunu görebilir. FETÖ'nün kaset, montaj oyunları ile kimin önünü açtığını herkes bunu görür. Londra'daki tefecilerin kime göz kırptığına bakan herkes bunu görür. Evlatlarımızı sapkın emellerine kurban etmek isteyen LGBT'cilere bakan herkes bunu görür. Şimdi sizle konuşuyorum. Bu CHP, LGBT'ci mi? Bu İyi Parti LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? O yanında yavrular var onlar da buna zaten ses çıkarmıyor, onlar da LGBT'ci mi? Fakat, LGBT, AK Parti'nin yanına yaklaşamaz. MHP'nin yanına yaklaşamaz. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın yanına yaklaşamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü millet, güçlü ailelerden oluşur. Buna inanıyoruz, dolayısıyla LGBT'nin bizimle ilgi ve alakası olamaz. Bay bay Kemal, LGBT ile beraber dans etmeye devam etsin. İp onlarla dans etmeye devam etsin. Aynı şekilde HDP onlarla dans etmeye devam etsin? Bizde aile kutsaldır. Ailenin kutsiyetine dokundurmayız. Hamdolsun işte benim milletim her şeyin farkında. Ziyaret ettiğimiz her ilimizde sokakları ve meydanları dolduran milletimizin verdiği mesaj çok açık. Milletimiz pazar günü tercihini Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanacak. Bunun için oy verme saati bitimine kadar çok çalışmaya var mıyız? Eşimizi, dostumuzu sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana yapmaya teşvik etmeliyiz. Pazar günü sandıklara iyi sahip çıkmalıyız.

"SEÇİMLERİ RUSYA YÖNLENDİRİYORMUŞ, UTAN UTAN"

Bütün dergiler kapaklarında ne diyor 'Erdoğan gitmeli'. Ya size ne? Bu ifadeleri siz nasıl yazıyorsunuz? Kararını siz değil benim milletim verir. Bay Bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan. Ben de kalkıp seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin? Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Aynı masalarda oturdum, konuşuyorum. Sen bunları nereden tanırsın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Şimdi Bay Bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan, utan, utan! pic.twitter.com/ETtXE1YGNZ — Star Gazetesi (@stargazete) May 12, 2023

FİYAT FIRSATÇILARINA TEPKİ: HEPSİ SOLUĞU YARGIDA ALACAK

Artık Türkiye'nin potansiyelini kullanabileceğimiz yere geldik. Yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. Togg bunlardan biri. Sanıyor musunuz ki Togg dediğimiz bir otomobildir. Üretim modelimizin adıdır Togg. Cambazlar, ahlaksızlar patatesi domatesi 15-20'lara çıkardı. Şimdi 7 buçuk liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bu oyunları yapsınlar hepsi soluğu yargıda alacak. Ülkemizin geleceğini kurarken tabii ki günlük sıkıntılarımız oldu. 1 yıl boyunca doğal gazımızı yüzde 25 düşürerek vermeye karar verdik. Faturalarda bunu göreceksiniz. Her yıl mart nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz. Emekli maaşlarından sosyal yardım ödemelerine kadar her alanda insanımıza nefes aldırıyoruz. Temmuz ayında yine yapacağız, yıl sonunda yine yapacağız.

Gabar'da bulduğumuz petrolle enerji bağımsızlığımızda bir adım daha attık. Bu şekilde ortaya çıkan değeri milletimizin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız.

Şu Kılıçdaroğlu'nun bir referansı var mı? Olmadığı için her seçimde kaybetti. Benim milletim bunu iyi tanıyor. Şimdi kalkmış 'gel Halil İbrahim sofrasına' diyor. Siz geçmişte yürüdünüz. Bu ne kadar bir sulu şaka.

İstanbul'un belediye başkanı 4 buçuk yıldır ne yaptı? Biz 120 kilometreden suyu getirdik. İstanbul'u çöp dağlarından kurtardık, susuzluktan kurtardık. Bay bay kemal sen İstanbul'u rezil ettik. Senin belediye başkanın herhangi bir şeyde Bodrum'da, kayakta. Bu iş aşk işidir aşk. Sen nesin ki belediye başkanın ne olsun. Ankara öyle İzmir öyle. Pazar günü bunlara öyle bir ders verin ki artık emekliye ayrılsınlar. Bunun görevi sizde. 14 Mayıs'ta yüzde 50'yi geçerek bu işi tamamlamaya var mısınız?

BU YATIRIMLARI YAPAN BİZİZ

Ülkemiz siyasetinin bu tarzını en çok gençlerimizin yadırgadığını biliyorum. Gençlerimizin en büyük şansı eski Türkiye'nin o yoksulluk günlerini yaşamamış olmalarıdır. Yola çıktığımızda söz verdik eğitim dedik sıralara ücretsiz kitapları koyduk. Üniversite sayısı 76 idi şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Aynı zamanda sağlık alanında da bu adımları attık. Eskiden öyle her ilde dev şehir hastaneleri yoktu. Ama artık var. Ulaşımda da aynı adımları attık. İşte İstanbul'da Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü biz yaptık. İstanbul İzmir arası 7 buçuk saate gidiliyordu şimdi 3 saate düştü. Bunları yapan biziz. Bir yere de bir hayrın dokunsun.

Biz gençlerimize hep güvendik. İnşallah Türkiye Yüzyılı şafağa söktükten sonra emaneti teslim edeceğiz. Pazar günü sandığa sahip çıkın. Yatırım yapan tüm insanlarımıza sesleniyorum, elinizdekine sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Şehit yakınlarımıza sesleniyorum; ezanınıza bayrağımıza şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Bu ülkenin tüm bireylerine sesleniyorum Sandığın kazası belki olur ama maliyeti yüksek olur.