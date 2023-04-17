Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''300 milyar dolar'' çıkışı: Demek ki tefecilerle görüştü anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Finans ve ekonomi camiamızın kıymetli temsilcileri, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlerle finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılışla sizlerle birlikteyiz.

Bu yıl 6 şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz ramazanı dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım hamlelerimize hız veriyoruz. Milletimizi hayalleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz.

'TÜRKİYE'Yİ FİNANS ALANINDA BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK'

Bugün de Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabını açıyoruz. Finans sektörümüz açısından stratejik öneme sahip açılışı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki gücünü artırarak. Tarihte İstanbul, nasıl bu ülkenin finans merkeziyse şimdi yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor, hayırlı olsun. Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak, küresel bir merkez haline getirecek.

İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getirdik. Çevre dostu binalardan oluşuyor.

Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik karşımıza çıktılar, Ziraat ve Vakıfbank için de aynı şeyi yaptılar. Türkiye'nin finans tarihinde neler olduğunu bilmiyor. İstanbul tarihte nasıl finans merkeziyle bu görevini yeniden üstleniyor. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini gerçekleştirmek için oluşturulan bir projedir. Toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemiz ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik.

'FİNANSAL İSTİKRARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK'

İstanbulumuzun Avrupa Yakası'ndan sonra Anadolu Yakası da ayrı bir zenginliğe kavuşmuştur.

İstanbul Finans Merkezi uluslararası sermaye akışını kolaylaştıracak, yatırım çekme potansiyelimizi artıracak.

İFM, 21 ofis binasıyla, AVM'siyle, kongre merkeziyle, oteliyle ve otoparkıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir.

Bu merkez üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. İstanbul'un Anadolu yakası da ayrı bir zenginliğe kavuşmuştur.

İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır.

Tüm bunların yanı sıra, İFM, yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır. Büyük altyapı projelerinin finansmanı ile finansal istikrarın devamlılığını sağlayacaktır.

Yakında, milli findeks strateji belgemizi de kamuoyumuz ile paylaşacağız. Ülkemize tüm bu katkıları yapacak merkezimiz 10 yıllık bir emeğin ürünüdür. Bu merkezin asıl değeri önümüzdeki yıllarda da daha net anlaşılacaktır.

'BÖYLE BİR YALAN DÜNYANIN HİÇBİR LİDERİNDE GÖRMEDİM'

Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız.

Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek hiçbir vizyonu yok. Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF ve çetelerine teslim olma vaadi veriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yalan dolan hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim.