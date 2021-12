Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var?

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan ve toplantının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AK Parti'nin belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş ve oradan merkezi yönetime yürümüş bir parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın tarihin, belediyelerde başarısız olan bir partinin merkezi yönetimde de tutunamadığını gösterdiğini dile getirerek "Anavatan Partisinden SHP'ye kadar bunun pek çok örneği vardır. Bizim belediyecilikteki müktesebimiz 1994 yılında, Başbakanlıktaki müktesebimiz 2003 yılında, Cumhurbaşkanlığındaki müktesebimiz 2014 yılında başladı. Çeyrek asrı aşan bu yürüyüşümüz boyunca belediye hizmetleri konusundaki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamındaki belediyeleri, özellikle de kendi belediyelerini yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de ülkemizin 30 büyükşehrinin 15'i, 51 ilinin 25'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü, 403 ilçesinin 238'i AK Parti'li kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda bu rakamlar, büyükşehirlerde 16 belediyeye, illerde 35 belediyeye, büyükşehir ilçelerinde 361 belediyeye, diğer ilçelerde 313 belediyeye çıkıyor. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güvenini de göstermektedir. Bu başarıyı artırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı, tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum."

- "Hep birlikte daha çok çalışacağız"

Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlere nasıl ağır maliyet getirdiğini hep birlikte takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Ne ülkemizi ne milletimizi ne şehirlerimizi ne de partimizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Genel merkezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, mahalle temsilciliklerimizle, sandık müşahitlerimizle adeta 'bünyan-ı mersus' yani bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte rahmet ayrılıkta azap olduğu gerçeğini asla akıllarından çıkarmadan işlerine bakacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Teşkilatlarımızla belediyelerimizin birlikte çalıştıkları hiçbir yerde kaybetmek diye bir durum söz konusu olamaz. Nerede böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa altını kazıdığımızda teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz arasında böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. AK Parti'de siyaset yapan, görev üstlenen herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Birbirimizin başına, sırtına, ayağına basarak değil, birbirimizle el ele, kol kola, gönül gönle vererek çalıştığımızda hayırlı bir iş yapmış olur, büyük başarılara imza atabiliriz. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir."

- "Biz tevazu ehli olmaya mecburuz"

Bu konuda en büyük görevin, şehirlerdeki uç beyleri olarak gördükleri belediye başkanlarına düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Yani belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Neyiz ya? Kuluz, kul. Eninde, sonunda gideceğimiz yer neresi? Toprak. Topraktan geldik oraya gideceğiz. Ben 1,85 boyundayım, dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak, diğerleri düşünsün. Takdiriilahi ne ise o olacak, onu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dediklerini aktararak "Onun için sizlerden ricam, teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması konusunda vereceğiniz katkılar için her birinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hiçbirinizin size olan güvenimi, itimadımı, umudumu boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece kendilerinin görmediğini, muhalefetin de aynı gerçeği tespit ettiği için var gücüyle bu alana yüklendiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizden farklı olarak onlar yaptıkları icraatlar, verdikleri hizmetler, ortaya koydukları eser üzerinden değil sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleriyle bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, adamın işi gücü iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsunlar onlar da kararlarını olumlu şekilde veriyorlar. Her birinin başına birer ajans dikmişler, az önce Mehmet kardeşim söyledi ve o ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi, hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kağıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz ama bir süre sonra kağıt, suyun ağırlığını taşıyamaz hale gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. Bir yıl yalanla, cila ile bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da bunu yaptılar, Ankara'da bunu yaptılar, aklınıza neresi gelirse. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Gerçi 'balık baştan kokar' misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaretteki "Belediyeyi bize verin, çiftçiye elektriği bedava yapalım." sözlerini hatırlatan Erdoğan, çiftçilerin yoğun elektrik kullandığı Hatay, Adana, Antalya'nın CHP'li belediyelerde olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız, daha İstanbul'u, Ankara'yı, Eskişehir'i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun, elektriğin belediyelerle ilgisinin olmaması. Ya ne alakası var? Ya bu terbiyesizliktir, terbiyesizlik. Elektriği belediyeler mi veriyor, ne alakası var? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde, ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor." diye konuştu.

İkinci sorunun da "belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Velev ki böyle olsa bile. Daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın, nice namus sözü verdiği her konu gibi, bunu da arkasını dönünce inkar edecek olmasıdır. Hatırlarsanız bu zat, 2019 seçimleri öncesinde CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı, tek bir kişinin bile ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler, hadi nerede namus? Namuslusun ya. Hadi önce sen namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Ne oldu? Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular. Bu tablo CHP Genel Başkanı'nın namusunun, kendi belediyesi tarafından ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir?"

- "Yanınızda olduğumdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın"

Erdoğan, belediyeciliğin, genel başkanından belediye başkanına kadar her kademesiyle bir partinin vizyonunu, yönetim becerisini, ahlakını, millete bakışını en iyi gösteren alan olduğunu vurgulayarak, "AK Parti yönetimi ve belediyeleriyle CHP yönetimi ve belediyelerini karşılaştıran herkes bu farkı görecek, ülkenin geleceğini kime teslim edebileceğini, bunun muhakemesini, muhasebesini en iyi şekilde yapacaktır. Sizler, duruşunuzla, işinizle, ilişkilerinizle işte bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi konumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve partimizin genel başkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Başkanlığının 14 kişilik ekibinin kendi sorumluluk alanındaki belediyeleri yılda birkaç kez yerinde ziyaret edip sorunları ve talepleri belirlediğini anlatan Erdoğan, şehir destek programları ve anketlerle belediyelerinin çalışmaları ve belediye başkanlarının kamuoyu algısı konusunda kapsamlı analizler yapıldığını, sonuçların kendileriyle de paylaşıldığını aktardı.

- "Gençlik Festivali, bu bakımdan örnek bir faaliyet olmuştur"

Aynı şekilde Yerel Yönetim Başkanı'nın, sürekli belediyelerle temas halinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de istişare toplantılarıyla, il ziyaretleriyle ve çeşitli vesilelerle sizlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Son dönemde Yerel Yönetimler Başkanlığımızca başlatılan gençlik faaliyetlerini de önemli bir adım olarak görüyorum. Ankara'da yeni açtığımız Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali, bu bakımdan örnek bir faaliyet olmuştur. Tüm bu trafikle amacımız, belediyelerimizin hizmetlerini daha etkin şekilde sürdürmelerini, teşkilatlarımızla daha yakın çalışmalarını sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi, hayata geçirilen güzel faaliyetleri de yakından takip ve takdir ediyoruz. 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti saflarına, diğer partilerden 40 başkanın katılmış olması, aramızda oluşturduğumuz bu güzel iklimin diğerlerini de etkilediğini işaret ediyor. Rabbim hepinizden razı olsun."

Erdoğan, istişare toplantılarının aynı zamanda tecrübe aktarımı, güzel örneklerin paylaşımı, daha iyiye ulaşmak için fikir alışverişi yapma zemini olduğunu belirtti.

Bir süre önce küresel iklim değişikliğinin, insanlığı giderek daha çok tehdit ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak 2053 vizyonunun odağına "yeşil kalkınma devrimi"ni oturttuklarını ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan,"Yeşil kalkınma devrimi kapsamında öne çıkan temiz enerjiden atık yönetimine, yeşil alan miktarının artırılmasına kadar pek çok başlık belediyelerimizi de ilgilendiriyor. Sizleri bu hususlara özellikle önem vermeye, gereken hazırlıkları bir an önce yapmaya, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla dönüştürdük, destekledik, güçlendirdik"

Sürdürülebilir şehircilik ve iklim politikaları konusunda müktesebatlarıyla ve vizyonlarıyla diğer siyasi partilerin oldukça önünde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu kapsamda geçtiğimiz 19 yılda medeniyetimizin en önemli taşıyıcısı olarak gördüğümüz şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla dönüştürdük, destekledik, güçlendirdik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projeyi hayata geçirdik. İllerimizin ve ilçelerimizin tamamını kuşatan bu yatırımlar, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bakanlıklara yaptıkları çalışmaların yanında belediyeleri de ilave kaynaklarla desteklediklerine işaret ederek, "Belediyelerimize merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını yılda 4,7 milyar liradan, 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık. Hatta 2022 bütçesinde mahalle idarelere ayırdığımız pay 150 milyar lirayı bulmuştur. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz." dedi.

Afetler konusunda da aynı hassasiyeti gösterdiklerini anlatan Erdoğan, son dönemde önce Elazığ ve Malatya'da, ardından İzmir'de çok ciddi yıkımlara yol açan afetler yaşandığını, aynı şekilde Karadeniz bölgesinde de adeta yerleşim yerlerini önüne katıp götüren sel felaketi ile karşılaştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan orman yangınları ile yüzleştiklerini, denizleri işgal eden müsilaj tehdidine maruz kalındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu afetlerin hepsine anında müdahale ettik. Arama ve kurtarma faaliyetlerini hızla yürüttük. Hasar tespitlerinin ardından zararların tazmini çalışmalarını da başlattık. Tribünden seyretmedik, bizzat şahsım, arkadaşlarım, hep beraber arazideydik. Kurumlarımızla beraber günlerce arkadaşlarımız bölgede bu çalışmaları yürüttüler. Hamdolsun, bir yıla kalmadan depremde veya selde yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ettik ve teslimine başladık."