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Politika

Başkan Erdoğan'dan MHP kurultayına mesaj: İçeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz' dedi.

IHA17 Mart 2024 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan MHP kurultayına mesaj: İçeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz
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MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın parti camiası ile birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum. Bu duygularla MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında tüm MHP'li kardeşlerimin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

  • Milliyetçi Hareket Partisi
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