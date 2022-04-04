Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! 3 lider ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



SAULİ NİİNİSTÖ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya ile görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

RUMEN RADEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev'in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan'la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

OLAF SCHOLZ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.